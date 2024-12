Dove vedere Ajax-Lazio in tv? DAZN o Sky e orario

Dopo il doppio successo tra Coppa Italia e campionato contro il Napoli, la Lazio di Baroni torna in campo. Lo fa in Europa League, dove nella sfida valida della sesta giornata sarà ospite - senza i propri tifosi al seguito - dell'Ajax di Francesco Farioli. Sfida di alta classifica ad Amsterdam , tra due squadre che vogliono assicurarsi la qualificazione diretta.

Ajax-Lazio, l'orario

Ajax-Lazio andrà in scena oggi, giovedì 12 dicembre, alle ore 21 al Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Dove vedere Ajax-Lazio in diretta tv

Ajax-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva sui canali di Sky, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Dove vedere Ajax-Lazio in streaming

Ajax-Lazio sarà visibile live in streaming solo sulle app di Sky. È possibile attivare le app di Sky Go e Now su ogni comune smart tv e nella sezione dedicata della Home di SkyQ, oltre che su dispositivi quali Play Station e XBox. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.