Rovella vola alto: “Lazio, voglio alzare un trofeo”

Lazio, Rovella si racconta

"Mi chiamò Sarri e mi chiese di venire alla Lazio - ricorda il mediano lombardo - feci la valigia in dieci minuti: quando lui mi ha chiesto di venire alla Lazio, è stato un grande onore. Speravo nella convocazione in Nazionale, ma non me l’aspettavo: ero in macchina con la mia ragazza e sul mio telefono vedevo arrivare chiamate a raffica. A quel punto, lei ha aperto Instagram e mi ha comunicato la notizia incredibile. Allora ho richiamato mio papà: lui era in lacrime, è stato un momento molto bello. La Lazio è un sentimento che va oltre il calcio: la lazialità la vivi in città, la vivi a casa, la vivi insieme ai compagni: questo è un ambiente speciale. La verità è che non me ne vorrei mai andare da qui. Vedere l'Olimpico quando torno verso casa è bellissimo e poi mi piace tantissimo il centro storico, soprattutto la notte: quando ho il giorno libero, amo girare per Roma”.