Ajax-Lazio, trasferta vietata: il bel gesto dei tifosi olandesi

In questa sesta giornata di Europa League, la Lazio sfiderà l'Ajax alla Johan Cruijff Arena per tentare di staccare il definitivo pass per gli ottavi di finale. La sfida, però, ha sollevato numerose polemiche dopo che la sindaca della capitale olandese ha deciso di vietare l'accesso allo stadio ai tifosi biancocelesti. La società capitolina ha tentato la via diplomatica per far cambiare idea alla prima cittadina di Amsterdam, soprattutto perché il settore ospiti era già andato sold out e le spese dei laziali erano anche altre. Nulla da fare: Ajax-Lazio si giocherà senza i tifosi biancocelesti al seguito. La cosa non sembra aver fatto felici nemmeno i tifosi dei lancieri stessi che hanno espresso il loro disappunto e la loro vicinanza ai laziali appendendo uno striscone dentro lo stadio alla vigilia del match. Lo striscione recita: "Il calcio senza tifosi non è niente".