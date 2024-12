Lazio, Baroni aspetta l'Inter tra gestione e pretattica: le scelte per il big-match

ROMA - Si autosvelerà soltanto oggi, la Lazio anti-Inter. Baroni, tra strategia e gestione totale della rosa , ha rinviato alla rifinitura le prove per il big match con i nerazzurri. Appuntamento a Formello alle 16, tutto in una seduta viste le fatiche europee da smaltire e i calciatori da preservare. Ieri mattina ne mancavano quattro a sorpresa, sono rimasti a riposo per una seduta in più Patric, Gigot, Rovella e Dia . Soltanto il primo, giovedì sera, era uscito acciaccato nella ripresa: botta al ginocchio e cambio dopo pochi minuti con Gila, che scoprirà oggi il proprio compagno al centro della difesa. Romagnoli, out dai convocati con l’Ajax , aveva rimediato una distorsione al ginocchio sinistro al Maradona e ieri ha svolto un lavoro differenziato insieme a Zaccagni , in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio destro.

La strategia verso Lazio-Inter

La Lazio non ha accelerato la preparazione del monday night. Piano posticipato alla sgambata odierna, compresi i nomi di chi sarà costretto invece a rinunciare alla sfida per problemi fisici. Vanno monitorate soprattutto le condizioni di Romagnoli e Vecino, anche lui a parte ieri e rientrato negli spogliatoi dopo un breve colloquio con Baroni. L’uruguaiano si era fermato contro il Ludogorets per una lesione muscolare di basso grado. I primi test tattici per l’Inter saranno anche gli ultimi. È squalificato Castellanos, al suo posto ci sarà Noslin a guidare l’attacco: l’olandese è stato risparmiato contro l’Ajax, i problemi fisici a gara in corso gli hanno negato pure l’ingresso nel secondo tempo. Ha rifiatato completamente dopo le due prestazioni convincenti contro il Napoli.

Due ballottaggi per Baroni

Altre due maglie sicure sul fronte offensivo: Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra, al netto dell’ultimo allenamento personalizzato. Balla il terzo posto, le riflessioni riguardano giocatori e modulo. Dia dall’inizio in caso di 4-2-3-1 oppure Dele-Bashiru confermato, che a quel punto faciliterebbe il ritorno al 4-3-3. Il nigeriano, seppur in una posizione leggermente più avanzata, completerebbe il reparto con Guendouzi e Rovella (si riaggregherà nel pomeriggio). In difesa le scelte dipenderanno dall’infermeria, il ballottaggio è tra Gigot e Romagnoli, che oggi svolgerà un provino con il resto della squadra. Ok Pellegrini, uscito acciaccato giovedì, ma a sinistra toccherà senza dubbio a Tavares. A destra uno tra Marusic e Lazzari. Tra i pali Provedel, è lui il padrone della porta in campionato.