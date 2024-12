Lazio, il commovente ricordo di Sinisa Mihajlovic

ROMA - Uno scontro diretto per spiccare il volo, ma anche l’occasione per celebrare il ricordo di Sinisa Mihajlovic . La sfida tra Lazio e Inter darà modo ai sessanta mila dello stadio Olimpico di onorare la memoria del campione serbo, scomparso due anni fa dopo una lunga malattia.

Lazio, un pensiero per Mihajlovic

La società avrà modo di ricordare Sinisa Mihajlovic nel pre-partita, opposta all’Inter che ha avuto modo di schierare il difensore di Vukovar nell’ultima parte della sua gloriosa carriera. Ma oggi, sui profili social, il club biancoceleste ha voluto anticipare il ricordo della scomparsa di Mihajlovic pubblicando un post da brividi: “Sinisa per sempre”. La frase è accompagnata dal simbolo dell’infinito e da un cuore celeste, e impressa su un montaggi fotografico iconico: la consueta bandiera con il volto del giocatore che campeggia in Curva Nord in ogni partita casalinga e un altro scatto in cui Mihajlovic esulta dopo uno dei suoi straordinari gol su calcio di punizione.