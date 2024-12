Baroni: "Colpa mia, la Lazio ha ceduto a livello nervoso. Non deve succedere più"

Marco Baroni ha commentato il 6-0 subito dalla sua Lazio contro l'Inter all'Olimpico: "Sono dispiaciuto per la squadra e i nostri tifosi. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, abbiamo fatto 40 minuti buoni però non è sufficiente. La squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso e ci siamo disuniti, concedendo troppo a una squadra forte come l'Inter. Vuol dire che non sono stato bravo a gestire dal punto di visto emotivo la situazione. Ho già parlato alla squadra, adesso c'è da lavorare e ripartire".