Che paura per Dele-Bashiru: incidente in Lamborghini a Bracciano

ROMA - Solo spavento. È successo sabato sera, Dele-Bashiru ha avuto un incidente con la sua Lamborghini nei pressi di Bracciano. Ne è uscito illeso, non sono stati riscontrati traumi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. In soccorso è arrivato Noslin, avvertito dallo stesso centrocampista nigeriano. Nessuna conseguenza per nessuno. Dopo l’incidente, concluse le operazioni di accertamento dei fatti che si sono protratte fino a tardi, Dele-Bashiru è stato riaccompagnato a casa dal compagno olandese. Giovedì era stato protagonista in Europa contro l’Ajax, suo il secondo gol dell’1-3, era arrivato dopo l’ottima prestazione di Napoli. Mai gli era stata concessa questa continuità. Domenica, il giorno dopo il botto, si era allenato regolarmente con la squadra. Ieri è partito dalla panchina. La notizia, rimasta coperta, è rimbalzata dai social.