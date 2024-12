Baroni carica la Lazio: "Un 2024 bellissimo, riprenderemo il cammino"

Baroni: "Dalle sconfitte trovo quello che serve per migliorare"

Baroni ha spiegato: "Sono abituato a mettermi dietro la schiena le vittorie e tenermi addosso le sconfitte perché all'interno di queste cerco e trovo quello che serve per migliorare me e i miei calciatori. Per me è stato un 2024 bellissimo, la gioia più bella è stata quella di entrare nella grande famiglia che è la Lazio, una società con una grande storia".

Baroni: "Mi sento fortunato"

Baroni ha concluso: "Mi sento un fortunato. Cercherò di dare tutto me stesso per essere una componente importante di questa grande famiglia. Per i regali è una strada lunga, abbiamo avuto un calendario fitto con tanta tensione e lavoro, tante partite. Ci sarà tempo".