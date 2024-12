Lazio, la calma e l’affetto di Baroni

Contro l’Inter si è disunita, sono saltate le distanze tra i reparti, non ha trovato una soluzione ai problemi. La Lazio ha smarrito in una notte l’architettura del suo gioco e tutte quelle caratteristiche che le avevano permesso di distinguersi in questi mesi. È come se il navigatore di bordo si fosse spento dopo il gol del raddoppio di Dimarco. La squadra ha smesso di ragionare, ha perso gli equilibri, si è fatta trascinare dalla corrente: un cedimento mentale e atletico. Ha capito che l’ostacolo era un grattacielo. Ha contestato il rigore dell’1-0 di Calhanoglu, si è innervosita per l’intervento del Var, era capitato anche a Parma. Le proteste sono state il primo strappo di una partita confusa e condizionata dagli errori. La Lazio è rimasta schiacciata tra le geometrie e i cambi di marcia dell’Inter, che appartiene a un’altra categoria. Non ha saputo gestire con lucidità una fase complicata. Ha sofferto l’energia, la frequenza e l’ampiezza della manovra di Inzaghi. È sparita dopo quaranta minuti e il tiro sbagliato da Noslin davanti a Sommer. È mancata una reazione. I gol di Calhanoglu e Dimarco hanno avuto il peso di una sentenza, all’intervallo la Lazio è rientrata negli spogliatoi con il verdetto in tasca. Faccia triste e rassegnata. Irriconoscibile rispetto alla squadra orgogliosa e ribelle che si era fatta ammirare dalla metà di agosto. Si è avvertita l’assenza di Castellanos, abituato a guidare il pressing sul portatore di palla e a togliere tempo e spazio nella costruzione dell’azione. L’argentino era squalificato, un vuoto emerso subito. Non c’è stato il classico lavoro di cucitura tra centrocampo e attacco: una specialità di Dia, rimasto in panchina per un problema alla caviglia. Guendouzi e Rovella hanno pagato la superiorità numerica della linea a cinque dell’Inter. Si sono sentiti dentro un flipper. Hanno ricevuto poco sostegno dagli esterni. L’infortunio di Gila ha tolto alla Lazio il centrale dominante, l’unico in grado di cercare sempre l’anticipo e di tenere alta la difesa. Tanti fattori hanno provocato il lunedì buio della Lazio. Baroni si è assunto le colpe. Atteggiamento protettivo e saggio, una carezza per aiutare il gruppo a superare il trauma di una sconfitta pesante. Calma e affetto. Niente processi, non rientrano nel suo stile. I confronti devono essere costruttivi e rimanere nel perimetro di Formello: è la sua ricetta. Ora la necessità è prendere coscienza di un segnale. La Lazio ha capito nel modo più ruvido che può diventare una squadra normale e piatta senza l’intensità, i ritmi e l’altruismo dimostrati fino al match con l’Inter. Imparare a riconoscere pregi e difetti rientra in un percorso. Baroni ha la razionalità per trasformare una scottatura in un’altra opportunità di crescita. Il viaggio continua: trentuno punti in campionato, la lotta per la Champions, il primo posto in Europa League e i quarti di finale di Coppa Italia. Sabato sera, a Lecce, il tecnico si aspetta una risposta matura. Ricordare e ripartire.