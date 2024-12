Baroni esalta Marusic: "Uno dei giocatori più importanti della Lazio, esempio come uomo e professionista"

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Lazio contro il Lecce al Via del Mare grazie al gol di Marusic nel finale: " Lui è un titolarissimo, uno dei giocatori più importanti che abbiamo. E' un esempio come uomo e professionista . Nel secondo tempo siamo stati poco puliti e ho cercato di metterla sugli esterni per crossare tanto. Ci è mancata un pelo di lucidità e precisione, ma nei cambi abbiamo trovato brillantezza e qualità".

Lazio, Baroni: "Fortunati sulla traversa di Kaba"

"Sono partite complicate - ha proseguito il tecnico dei biancocelesti - quando trovi una squadra che si abbassa e ti aspetta, abbiamo sbagliato tanti passaggi di rifinitura, ma è normale. Negli ultimi 58 giorni abbiamo fatto tredici partite, dieci vittorie, un pareggio e due sconfitte. Sono gare ravvicinate e di grande intensità, in campionato e in Europa. Sappiamo che in alcune situazioni possiamo migliorare e ci stiamo lavorando. Ci abbiamo creduto fino in fondo senza perdere equilibrio". In conclusione: "Siamo stati fortunati sulla traversa di Kaba, ma abbiamo gestito meglio l'episodio negativo restando dentro la prestazione".