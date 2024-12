Il segreto della Lazio è la panchina: tutti i numeri da record

Il Cholismo è tornato a comandare la Liga. Undici gol nei minuti di recupero, un marchio di fabbrica indelebile. La perla di Sorloth al 96' per completare la rimonta del Montjuic, piegare il Barcellona e scattare in cima alla classifica. È successo sabato. L’asso norvegese era entrato al posto di Griezmann. Witsel (top player del Belgio per una vita), Molina (campione del mondo argentino), Koke e Le Normand (pilastri delle Furie Rosse) gli altri cambi di Simeone. Panchina profonda e di livello altissimo. L’ Atletico Madrid corre per il titolo in Spagna. Il Paris Saint Germain porta a casa lo scudetto per abitudine. Luis Enrique ha sganciato Gonçalo Ramos per stendere il Monaco e consolidare la fuga. Era una tappa chiave della Ligue 1. Il portoghese ha sostituito Doue e ha impiegato solo tre minuti per riportare in vantaggio i parigini: sarebbe poi finita 4-2. Baroni interpreta il Cholismo in Serie A. Ha portato la Lazio oltre limiti inimmaginabili, saccheggiando la panchina e spingendo la macchina sino alla soglia dello scadimento fisico. «Vinci solo se ci credi» raccontava nella pancia dello stadio Via del Mare. Dentro Pedro, il fuoriclasse eterno riesce a inventare cross e occasioni dal niente. Era uscito dalla panchina per rimpiazzare Dia. Ci ha pensato Marusic, entrato al posto di Lazzari, per colpire al volo e scaraventare l’orgoglio del Lecce nell’angolo: 2-1 al tramonto della partita. Scaltrezza, classe e maturità, la dote sinora mancata.



Sorpresa Lazio: i gol da record dalla panchina

Le grandi vincono così, usando il mestiere, imponendosi quando non sono al top. Risorse infinite. Una panchina d’oro. Il caso della Lazio è da studiare: 10 gol sui 32 realizzati sinora in 17 partite di campionato dai subentrati. È un record. Roba da primato europeo. Nei cinque campionati top hanno segnato così tanto, sfruttando i cambi, soltanto l’Atletico Madrid nella Liga e il Paris Saint Germain in Ligue 1. Nessuno osi mettere a confronto le rose dei francesi e degli spagnoli con quella della Lazio. Questa è l’occasione giusta per comprendere la bontà del lavoro di Baroni, le scelte mirate della società, la disponibilità dei giocatori e l’alchimia creata a Formello. Non ci sono più i top come Milinkovic, Luis Alberto, Felipe e Immobile e neppure le ultra-riserve. Si è formato un gruppo compatto, più omogeneo, il mix ideale tra giovani di sicura prospettiva e giocatori esperti. Due soluzioni per ogni ruolo. Non si avverte un dislivello evidente come in passato, le rotazioni giovano e funzionano. L’allenatore, valore aggiunto, sa “leggere” la partita e indovina i cambi, anche se manca una pedina sulla linea mediana.

Lazio, i gol pesanti che portano punti