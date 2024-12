Lazio, Pedro è a rischio per il derby: le condizioni e i tempi di recupero

Lazio, si ferma anche Noslin

Si ferma Noslin e non è una bella notizia, considerando il modo in cui si era appena sbloccato: una tripletta al Napoli in Coppa Italia e l’assist magico, entrando al Maradona, per lanciare Isaksen. Nel finale di Lecce, appena entrato, è stato steso da una randellata di Coulibaly (neppure ammonito). Ha finito zoppicando la partita, gli si era gonfiato come un melone il malleolo, la Lazio lo ha portato in ospedale a Lecce (prima ancora di imbarcarsi sul charter di rientro a Roma) per controllarne le condizioni. La radiografia ha escluso fratture o lesioni ossee, tuttavia anche ieri mattina un filo di preoccupazione emergeva a Formello. È stato necessario sottoporlo a una risonanza magnetica. Noslin si è presentato con le stampelle a Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno confermato la prima diagnosi: niente fratture, si tratta di un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Occorrerà riposo. Una settimana minimo di stop. Niente Atalanta. Lo staff medico controllerà l’evoluzione del trauma, potrebbe tornare in tempo utile per il derby, ma serviranno conferme. Sinora la sua stagione è stata rallentata dalla squalifica in Europa League, dalle difficoltà di inserimento e ora da un infortunio fastidioso.