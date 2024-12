Lazio, infortunio per Lazzari: Baroni in ansia aspetta gli esami clinici

ROMA - La notizia buona: Dia e Romagnoli si sono allenati bene. La notizia cattiva: Lazzari è rimasto a riposo precauzionale, niente lavoro sul campo per un fastidio ai flessori, oggi verrà sottoposto ad accertamenti clinici. Baroni in ansia. Si augura di non perdere un altro giocatore per infortunio muscolare. Vecino resterà fuori sino alla metà di marzo. Pedro e Noslin sono a rischio per la Roma e domani arriva l’Atalanta all’Olimpico. Lazzari è in bilico per la Dea. Dipenderà dall’esito della risonanza magnetica e dal buon senso inserirlo o meno nella lista dei convocati: anche se gli esami dovessero dare risposte confortanti, non sta bene, ieri non si è allenato e sarebbe un rischio metterlo in campo. Sabato prossimo c’è il derby e si proseguirà dentro un mese di gennaio ad altissima intensità. Hysaj, fuori lista, non può essere utilizzato e Nuno Tavares va gestito dal punto di vista muscolare. Baroni non si può certo permettere di restare con tre terzini, di cui due di piede sinistro. Marusic, decisivo a Lecce, tornerà titolare contro l’Atalanta. Oggi si attendono notizie sulle condizioni di Lazzari.