Pagelle Lazio-Atalanta: Rovella distrugge e rifinisce, Tavares in difficoltà

Indovina i cambi e l’Atalanta esce con un punto dall’Olimpico. È un pareggio più che prezioso.



Tiene in piedi l’Atalanta più di quanto avrebbe meritato nel primo tempo. Doppia parata sul Taty, complicata la seconda con il piede. Non può nulla sulla conclusione di Dele-Bashiru che porta la Lazio in vantaggio, per il resto ci pensa il palo.







Cerca di limitare Zaccagni, ci riesce a sprazzi ricorrendo alle cattive.







Mette pezza in apertura su Castellanos, poi perde il duello con l’argentino che aziona il vantaggio della Lazio. Poche volte così in affanno, tolto all’intervallo.







Si piazza sul centrodestra, 45 minuti di personalità.



Meglio dopo l’intervallo, il primo tempo era stato una sofferenza. Esce per l’arrembaggio finale.