Lazio, Zaccagni: “Siamo carichi, vinciamo il derby per i tifosi”

ROMA - “Sappiamo che partita è il derby, è il nostro obiettivo ed è l'unica cosa che conta. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Noi come squadra, insieme ai tifosi, siamo una cosa unica. È un qualcosa che ti spinge a dare di più in campo. Sentiamo la loro fiducia". Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, dice la sua ai canali ufficiali del club sul derby del prossimo 5 gennaio. L'esterno fa poi un bilancio del 2024 considerato un "anno positivo per me, ricco di soddisfazioni dal gol in Nazionale alla fascia di capitano con la Lazio”.