Lazio, Rovella assente al primo allenamento del 2025: come sta in vista del derby

Primo allenamento del 2025 a Formello per la Lazio. La squadra di Marco Baroni sta preparando il derby in programma il prossimo 5 gennaio contro la Roma. Il tecnico, però, ha dovuto fare i conti con un'assenza. Oltre a Vecino, Noslin, Lazzari, Pedro e Patric, non era presente anche Rovella, che però dovrebbe recuperare per la stracittadina.