Lazio è febbre da derby: in migliaia a Formello alla vigilia del match con la Roma

FORMELLO - Sono arrivati in circa 7000 a Formello per trasmettere la carica da derby ai giocatori. La Lazio risponde al sold out del primo gennaio per l'allenamento della Roma con un bagno di folla alla vigilia della stracittadina, che vedrà i biancocelesti di Baroni giocare 'fuori casa', ma ancora una volta certi del supporto dei tifosi.