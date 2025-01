Baroni su Roma-Lazio: "Derby passione allo stato puro, Ranieri..."

Non solo Claudio Ranieri . Alla vigilia di Roma-Lazio anche Marco Baroni è stato intervistato in esclusiva da Dazn: “Si respira un'aria diversa a Roma. Sappiamo quanto le tifoserie ci tengano, il derby è passione allo stato puro. E Roma ha una passionalità diversa”.

Roma-Lazio, Baroni: "Questo derby si gioca domenica, non due mesi fa"

Baroni ha poi aggiunto: “Noi favoriti? Questo derby si gioca domenica, non due mesi fa. Nelle ultime cinque partite la Roma ha fatto i nostri stessi punti e segna il doppio di prima. Affrontiamo un avversario pericolosissimo, solido, equilibrato. Noi dobbiamo esserci tutti. È la partita di chi gioca, di chi subentra, di chi non è disponibile. Le partite non si preparano da sole, si preparano tutti insieme".

"Bisogna vivere di emozioni e trasferirle a tutti: a chi ci guarda, a chi soffre, a chi vive questa passione. E questa cosa si può fare solo uscendo come dico alla squadra a tasche vuote, avendo dato tutto. Questo è il più bel regalo che un calciatore deve fare al proprio tifoso. I laziali sono sempre con noi, anche quando non gli è stato permesso di entrare allo stadio".

Baroni su Ranieri ai tempi del Napoli

Baroni ha infine offerto un ricordo di Ranieri, suo allenatore ai tempi del Napoli: “Di Claudio mi ricordo una persona meravigliosa e un allenatore la cui carriera ha parlato per lui, ma già si vedeva. Ci faceva lavorare tanto ma con grande capacità di dialogo e di presa”.