Immobile rende omaggio alla Lazio. Poi sul futuro: "Sarei felice di tornare"

Ciro Immobile, a Radio Laziale, non dimentica il suo passato e rende omaggio alla Lazio nell'anniversario dei 125 anni:"La Lazio ti prende, ti avvolge come una mamma con il proprio figlio. 125 anni sono un traguardo storico, importante ed emozionante. La società è ricca di storia con presidenti, allenatori e giocatori e migliaia di tifosi che l'hanno amata e la amano. Far parte di questa storia è motivo di orgoglio. Sono felice di far parte di questa storia, poche società al mondo ne hanno così tanta, i laziali devono esserne orgogliosi".