Lazio, Dia guida il riscatto dopo il derby: "Battiamo il Como per ripartire"

Dopo la sconfitta nel derby, la Lazio andrà a cerca di riscatto contro il Como all'Olimpico in questa ventesima giornata di Serie A cercando di ricaricarsi con i festeggiamenti per i 125 anni del club. L'assenza per squalifica di Castellanos dovrebbe spianare la strada in attacco a Boulaye Dia che manca al gol da circa due mesi. Proprio alla vigilia del match, l'attaccante senegalese ha parlato ai microfoni della società capitolina e si è detto ottimista: "Dobbiamo rialzare la testa, pensando subito a battere il Como per dimenticare la sconfitta nel derby e ripartire".