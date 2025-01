Lazio Capitale: lo speciale del Guerin Sportivo dedicato al compleanno della Società

Centoventicinque anni da festeggiare allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Como, quando la squadra scenderà in campo con la maglia celebrativa, ma anche in edicola dove i tifosi biancocelesti potranno trovare un Guerino Speciale dedicato proprio al compleanno della società . Un numero da non perdere, dal titolo Lazio Capitale, un lungo racconto di passione e di amore: dal 9 gennaio del 1900 ai giorni nostri, ecco la storia di un club e di una squadra che con le sue imprese è entrata nella leggenda del calcio italiano.



Un Guerino che apre con il lungo romanzo di Franco Recanatesi, che ripercorre le tappe della Società Sportiva Lazio dal giorno della sua fondazione come Polisportiva fino agli ultimi eventi legati alla nuova squadra di Marco Baroni. E ancora tre tappe fondamentali di questi 125 anni da festeggiare: la Lazio dello scudetto 1974, quella di Chinaglia, Maestrelli e D'Amico; la Lazio dei meno 9 di Fascetti; la Lazio di Cragnotti, capace di vincere il titolo nel 2000 contro tutto e contro tutti.



Ma non solo: da leggere anche un viaggio tra gli allenatori più amati dell'epopea biancoceleste, tra i capitani più importanti per arrivare fino ai derby che nessuno potrà mai dimenticare, come quello che ha permesso alla Lazio di vincere la Coppa Italia in finale contro la Roma. E potevano mancare i racconti di due Giganti come Giorgio Chinaglia e Ciro Immobile, il bomber di tutti i tempi? Potete trovarli su questo numero speciale, da acquistare e conservare come un ricordo eterno. Correte in edicola perché ne vale davvero la pena.