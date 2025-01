Moviola Lazio-Como, male Tremolada: severo su Tchaouna e Gigot rischia

La notte dell'Olimpico è brutta e confusionaria, per Tremolada. Volano i gialli e i rossi all'inizio del secondo tempo e, dopo il mancato cartellino a Gigot per un intervento su Nico Paz, la Lazio chiude comunque in dieci. La partita sfugge di mano all'arbitro, a lungo andare. Il primo cambio obbligato per Fabregas, quello che segue l'infortunio di Nico Paz, è conseguenza del ruvido contrasto di Gigot . L'intervento non viene considerato pericoloso, ma è meritevole di una sanzione (il laziale prende pallone e caviglia) e la valutazione del Var si esaurisce in pochi secondi. Tremolada: 4,5.

Lazio-Como e il cartellino rosso a Tchaouna

Sembra una forzatura invece il secondo giallo rifilato a Tchaouna, che dopo un minuto dalla prima ammonizione (per il colpo proibito a Da Cunha) interviene su Moreno a metà campo. Dopo tre minuti di partita, rapido check per rivedere il contatto avvenuto nell'area del Como tra Moreno e Lazzari: lieve tamponamento, nulla che giustifichi un rigore. Perdonato Engelhardt, poco più tardi, per la trattenuta sul polso di Pellegrini: niente giallo. Fiscale, in compenso, la prima ammonizione della partita: Kempf ferma Dia sulla trequarti. Nel secondo tempo c'è il giallo per lo stesso Pellegrini: trattenuta reiterata su Diao. Poi l'esterno meriterebbe un'altra sanzione nel giro di due minuti. Giallo a Rovella, fallo di frustrazione su Diao: l'errore di Tremolada, in principio di azione, è quello di non fischiare una precedente irregolarità su Guendouzi. Contatto tra Da Cunha e Rovella nell'area del Como: non abbastanza per un rigore. Corretto il giallo per Engelhardt: intervento duro su Tavares.

Camplone (Var): 4,5 .