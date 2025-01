Lazio, stop per Lazzari: le condizioni dopo gli esami 

Non è un momento buono per la Lazio, in campo e anche fuori. Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro il Como, Marco Baroni deve fare i conti con l’infortunio di Manuel Lazzari, che oggi è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. L’esterno ha un problema al ginocchio e difficilmente riuscirà a giocare la prossima partita contro l'Hellas Verona.