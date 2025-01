Falconiere Lazio, clamoroso: Lotito licenzia anche il medico che lo ha operato

Bernabé e la protesi al pene, la storia fa il giro del mondo

La vicenda del falconiere della Lazio, da ieri, ha fatto il giro del mondo. Inghilterra, Spagna, Germania, Portogallo, Stati Uniti: i social e i media di tutto il mondo si sono occupati della vicenda. Il post su X in cui la Lazio annunciava il licenziamento di Bernabé ha avuto milioni di visualizzazioni e ancora oggi se ne parla ovunque. Lotito, riporta invece Dire, ha anche annunciato: "L'aquila non volerà più perché era legata a quella persona. Lavoreremo per far sì che ce ne sia un'altra anche perché me la sono inventata io quella storia".

Lotito e la risposta alle battute dei romanisti

Il presidente della Lazio, dopo aver rivendicato "di aver licenziato nel giro di un'ora" Bernabé e il chirurgo-andrologo Antonini, ha aggiunto: "Io predico i valori, io mando l'aquila per creare entusiasmo e passione nei bambini e poi la persona che governa l'aquila ha quel comportamento di scadimento morale... Hanno infranto il codice etico previsto nel contratto con la Lazio, pagheranno i danni. Bernané cercava il mio intervento per sanare questa cosa, ma è insanabile. Uno che fa una cosa del genere non è in grado di recepire quello che uno gli dice. Mi hanno chiamato dalla comunicazione della Lazio dicendomi che c'era questo problema, non parliamo poi delle interviste rilasciate che hanno aggravato ancora di più la situazione...". Lotito è un fiume in piena:"Io sono uno che tutte le domeniche va a messa, sono 67 anni che non ho saltato una messa, ho un comportamento irreprensibile sotto tutti i punti di vista, faccio le battaglie di cambiamento e moralizzazione e tu ti comporti in quella maniera?". Il video dove Bernabè si mostra nudo è stato troppo, secondo Lotito: "Questo stava con noi da 15 anni, io nel giro di un'ora l'ho sollevato dall'incarico perché non guardo in faccia a nessuno. L'ho licenziato in tronco, in considerazione del fatto che lui ha violato il codice etico della Lazio che prevede dei comportamenti all'insegna dei valori autentici dello sport. La Lazio è una società quotata con delle procedure che devono essere rispettate". Lotito dice di aver licenziato anche il chirurgo urologo-andrologo Gabriele Antonini, "alla velocità della luce", e che ora i due ex dipendenti della società biancoceleste saranno chiamati a pagare i "danni". Prima il derby perso, poi questa vicenda, per la Lazio potrebbe essere un momento difficile, ma Lotito nega: "Il derby per me è zero, non ha comportato nessun trauma; magari qualcuno ha pensato che il percorso potesse cambiare, ma non mi sembra che sia cambiato. Abbiamo perso sul campo immeritatamente: due goal in venti minuti per un blackout nostro, poi avremmo potuto segnare quattro gol". Prima che lo portino in aula per votare, c'è tempo per un'ultima domanda: è infastidito dagli sfottò e dalle battute dei tifosi di tutta Italia, romanisti in particolare, sugli uccelli? "Si vede che sono abituati a usarli in modo diverso...", risponde, e se ne va sorridendo.