Lazio, Ibrahimovic si presenta: "Voglio lasciare il segno e vincere"

"Sono molto grato e pronto per questa nuova avventura". Arijon Ibrahimovic, nuovo acquisto della Lazio, si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il giovane trequartista, acquistato dal Bayern Monaco, racconta il primo impatto con l'ambiente biancoceleste. "Ho visto alcune gare di questa stagione della Lazio, compresa l'ultima con il Como. E quella con l'Ajax in Europa League, vinta meritatamente dai biancocelesti per 3-1. Quando sono arrivato all'aeroporto c'erano diversi tifosi pronti ad accogliermi: è stato bellissimo e mi ha subito fatto sentire a mio agio".