Falconiere Eintracht su Bernabé: "Caso Lazio? Ecco cosa penso…"

Bernabè criticato dal falconiere dell'Eintracht

"Nel nostro lavoro siamo osservati da tutti e bisogna sempre sapere esattamente cosa si dice e come comportarsi. Quello che è accaduto sicuramente non è un bene per la categoria" ha detto a 'LaPresse' Lawitschka, che dalla stagione 2006-2007 lavora con l'aquila Attila, la mascotte dell'Eintracht. Al contrario di Olympia, l'aquila della Lazio, Attila non viene fatta volare nei pre-partita all'interno dello stadio in quanto "è vietato dalla legge per la protezione degli animali" e "per prevenire possibili problemi con l'aeroporto che si trova nelle vicinanze", ha spiegato il falconiere tedesco.

Attila e Olympia, Eintracht e Lazio nel segno dell'aquila

Lawitschka critica poi il collega ricordando la vicenda di qualche anno fa, con i saluti romani rivolti al pubblico dello stadio che costarono a Bernabè una prima sospensione da parte della Lazio: "Sono passati quasi 100 anni. Come si può ancora fare qualcosa del genere? Vuol dire non conoscere cosa ha fatto quell'idiota di Hitler. È veramente triste". Come Olympia, mascotte della Lazio, l'aquila del club tedesco, Attila, viene portata nelle scuole, ma anche ai matrimoni o in altri eventi dove sono presenti bambini. Anche per questo motivo, il falconiere dell'Eintracht ritiene che il messaggio che arriva dalla vicenda di Bernabè ("che non conosco personalmente") non sia positivo. Mentre la vicenda delle foto della protesi strappa una risata al falconiere del club della Bundesliga ("Che dire, è quello che è... ", ha commentato ironicamente Lawitschka), la questione del saluto romano fatto dall'ormai ex falconiere della Lazio suscita indignazione: "Un fatto veramente triste".