La moviola di Lazio-Real Sociedad: Visser, un solo abbaglio su Rovella

L'abbaglio del primo tempo del belga Visser riguarda il giallo a Rovella, che non c'è: il centrocampista della Lazio interviene da dietro, ma tocca il pallone. Da quel momento in poi inizia a gestire in maniera corretta i cartellini, al 12' Munoz viene ammonito per un fallo netto su Isaksen, al 30' il duello tra i due si ripete e arriva il secondo giallo: espulsione giusta, in entrambe le occasioni il numero 3 della Real Sociedad non prende il pallone e arriva in ritardo sul danese. Al 15' c'è un episodio da goal-line technology. Castellanos colpisce di testa, il pallone viene respinto sulla linea da Mendez: i giocatori della Lazio protestano, ma l'arbitro fa segno che l'orologio non si è illuminato. Scelta corretta, la palla non entra interamente in porta. Al 21' della ripresa Pedro cade in area, ma il direttore di gara lascia correre: Aramburu allarga il braccio per prendere posizione, lo spagnolo va a contrasto, ma il contatto è troppo leggero. Un minuto più tardi è Aguerd a rischiare parecchio: l'abbraccio su Dia, che si era girato bene e stava andando verso la porta, era parecchio al limite. Giusta invece l'ammonizione di Zaccagni, che interviene in ritardo. Voto: 6.

Var: Dieperink 6

Non ha molti episodi su cui intervenire, controlla la respinta sulla linea di Mendez: nulla da segnalare, il numero 23 tocca col ginocchio e non con la mano destra.

