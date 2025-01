Lazio, la favola e il coraggio di provarci

Stupisce la freschezza dei giocatori biancocelesti, tutti i titolarissimi dall’inizio, padroni del campo dal primo all’ultimo minuto nonostante i tanti impegni ravvicinati. Si trovano a meraviglia come in una playstation, sprizzano gioia. Il largo vantaggio del primo tempo ha consentito a Baroni di risparmiare alcuni uomini che fra soli tre giorni dovranno affrontare la Fiorentina, nessuna preoccupazione per le ammonizioni che impediranno a Rovella e Zaccagni la trasferta ormai ininfluente di Braga il prossimo giovedì.

Inutile negare che a questo punto un pensiero stupendo attraversa la mente di Lotito & company. Guidare per quasi quattro mesi il gruppo di 36 squadre, autorizza a immaginare orizzonti limpidissimi. La classifica lancia la Lazio agli ottavi da assoluta protagonista e con una giornata di anticipo, la concorrenza dell’Europa 2 non è di quelle che sbarrano la strada ai pronostici. Le due corazzate inglesi, Manchester United (quarto per incassi nel calcio continentale con 770 milioni) e Tottenham (nono con 515), hanno la fuoriserie dei Paperoni ma con il carburatore sporco, il Galatasaray di Osimhen e il Lione degli ex romanisti Matic e Veretout possono avere grandi ambizioni, ma non vedo avversari impossibili. Se la signora fortuna continua a spalleggiare l’ottimo lavoro di Marco Baroni, che fu accolto – non dimentichiamolo - come l’allenatore venuto dalle baraccopoli, e dei suoi giocatori. Parlo di fortuna non in campo ma nelle urne: il sorteggio col nuovo regolamento, che sembra fatto in una sala Bingo, ha evitato alla Lazio gli avversari più complicati.

Alla fortuna occorre poi accoppiare il coraggio o l’abilità o come diavolo volete chiamare questo mercato della povertà. Con l’eccezione degli americani del Como, si va per prestiti o scambi e pagamenti dilazionati. Sarebbe un delitto, a questo punto della favola, se Lotito e Fabiani non offrissero un po’ di ossigeno alla squadra prima che il fiato diventi corto.