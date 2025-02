Lazio, caso Pellegrini: il manager chiede chiarimenti al club

Fuori Pellegrini, una riga tirata sul suo nome. E’ stato tagliato dalla lista della Serie A, lui che è l’unico terzino mancino con Tavares. E’ finito fuori nonostante il ko di Hysaj , rischia uno stop di 45-50 giorni, si teme lo strappo o come minimo uno stiramento di secondo grado (oggi gli esami). In più c’è Lazzari convalescente (solo da oggi in gruppo) e Tavares non è ancora pronto (è da valutare più per il Napoli che per il Monza). Per domenica c’è il solo Marusic come terzino ben conservato. O Gila da adattare esterno (a Cagliari ha giocato a destra). Lo sconvolgimento delle gerarchie sulle fasce era nell’aria, fa sensazione. Hysaj, ex fuori rosa, è rimasto in lista dopo il reintegro di gennaio, una promozione comprovata dalle prestazioni (assist contro Fiorentina e Cagliari). E’ stato confermato nonostante il ko. Dentro anche Basic nonostante l’arrivo di Belahyane e il rifiuto di andare a Verona nell’ultimo giorno di trattative. A mercato aperto era stato possibile inserirli entrambi al posto degli infortunati Patric e Vecino senza bruciare i due switch disponibili (restano ancora utilizzabili, unica speranza di rientrare per Pellegrini).

Il caso

Belahyane e Prostvgaard non hanno inciso sui posti perché gli under 22 in A sono illimitati. Reinserendo Patric, Vecino, confermando Hysaj e Basic, mettendo nel conto Pellegrini, c’erano 18 slot over occupati. Uno in più. Serviva un taglio e ne ha fatto le spese l’ex Juve, di provata fede laziale. Si parla di motivazioni disciplinari e comportamentali innescate già dopo Verona, ma nessuno ha voluto confermare la notizia. Né la società né i manager di Pellegrini. Questo però stride con il fatto che il giocatore e i suoi rappresentanti non sono stati informati dalla Lazio della decisione, hanno appreso la notizia ieri pomeriggio, dopo la pubblicazione della lista sul sito del club. Si evince dal comunicato firmato da Enzo Raiola, procuratore di Pellegrini: "Abbiamo anche noi appreso solo ora dagli organi di stampa l’esclusione dalla lista di Luca Pellegrini... escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi disciplinari. Luca è sempre stato un professionista esemplare, a disposizione del gruppo squadra. L’esclusione dalla trasferta di Cagliari è dovuta ad un problema fisico riscontrato qualche giorno prima della convocazione, chiederemo chiarimenti alla società nelle sedi opportune". Il caso è aperto, presuppone una controversia. Pellegrini non era stato convocato per Cagliari ufficialmente per il torcicollo. E’ ancora in prestito dalla Juve, il riscatto sarà obbligatorio a giugno e peserà per 4 milioni. Sempre da giugno percepirà 2,4 milioni di ingaggio, interamente a spese della Lazio, fino ad allora sarà coperto dalla Juve (in gran parte). Per la società comunque un taglio a caro prezzo.

La lista Uefa

Entro domani andrà presentata la lista Uefa, la Lazio attende l’esito degli esami di Hysaj per decidere, ma Pellegrini è già pronosticabile fuori. Per fare posto a Belahyane e Provstgaard servirebbero due cambi perché gli under 22 sono illimitati solo se formati nel club. Si deve decidere chi tagliare e chi inserire: se un terzino in più o un centrocampista. Gli ottavi si giocano il 6 e il 13 marzo. Affrontarli con tre terzini, o con 4 tra cui uno infortunato (Hysaj), è temerarietà.