Emergenza Lazio, Hysaj out 45 giorni: la decisione sulla lista Uefa

Liste e formule, è tutto legato a lui. Hysaj, da comparsa, è diventato attore principale . Tutti suoi i riflettori ieri a Villa Mafalda. E’ entrato in clinica alle 18.30 e la Lazio, alle 20.14, ha pubblicato il bollettino delle sue visite: «Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Cagliari. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero». Solita vaghezza sui tempi. Stando alla nota non si tratta di strappo, lo temeva il giocatore, ma di lesione di medio grado. La speranza della Lazio è riaverlo in campo in un mese , la previsione più realistica è riaverlo nel giro di 45 giorni . Se si concretizzasse la prima ipotesi, Hysaj farebbe in tempo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League (6 marzo l’andata, 13 il secondo match). Altrimenti salterebbe entrambi gli appuntamenti. Il decorso sarà valutabile realmente solo nelle prossime settimane.

Hysaj infortunato, la decisione sulla Lista Uefa

Hysaj dentro la Lista della Serie A, ma in Europa? La Lazio ha rinviato a oggi le decisioni sulla Lista Uefa. Pellegrini è annunciato fuori, si attende la conferma. Il suo posto potrebbe essere preso dal terzino albanese (anche da infortunato) o da Belahyane. L’opzione Gila terzino potrebbe spingere il tecnico a rinunciare a Hysaj per dare spazio al centrocampista marocchino. In Europa, così come Provstgaard, è tesserabile come over pur essendo under 22 (sono illimitati solo gli under formati nel club). Per inserire sia Hysaj che Belahyane servirebbe un altro taglio, da decidere tra gli attaccanti. L’indiziato numero uno potrebbe essere Tchaouna, bocciato dal tecnico e in ballo sul mercato fino all’ultimo. Rispetto alla lista del campionato rimarrebbero fuori Basic, Provstgaard e Ibrahimovic.

Lazio, rientrano Lazzari e Tavares

Hysaj fuori, riecco Lazzari e Tavares. Come d’incanto, il giorno dopo il taglio di Pellegrini e nel giorno delle visite di Hysaj, Baroni ha recuperato due terzini titolari. Lazzari e Tavares hanno lavorato in gruppo ieri e provano a candidarsi direttamente per Monza, con tutti i rischi del caso. Lazzari si era procurato, a inizio gennaio, un’infrazione a carico dell’apice rotuleo del ginocchio destro. Per Tavares, il 25 gennaio, era stato riscontrato un trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra, sono trascorse poco meno di due settimane. Al portoghese non è stato concesso nessun ritardo. Lazzari e Tavares si sono allenati per la prima volta solo 24 ore fa e si giocherà domenica alle 15 contro il Monza, in tutto avranno quattro allenamenti completi. Bastano per giocare dall’inizio? A Baroni la scelta. Il tecnico aspetta Patric e Vecino, hanno svolto lavoro differenziato, per lo spagnolo anche allunghi. Patric dovrebbe tornare per il Napoli. Il rientro di Vecino dipende dagli esami di domani, balla tra Napoli e Venezia. C’è il rischio di uno slittamento. In campo ieri non si è visto Provedel, era un giorno libero tranne per nuovi e convalescenti. Oggi è il giorno della presentazione di Belahyane, Provstgaard e Ibra, alle 14.30 a Formello.