Lazio, la lista per l'Europa League: fuori Pellegrini e tutti i nuovi acquisti

La Lazio ha reso nota la lista Uefa per la fase a eliminazione diretta dell' Europa League. Dopo l'esclusione dalla lista del campionato , Luca Pellegrini esce anche da quella Uefa. Insieme a lui, rimangono fuori tutti i nuovi acquisti arrivati nella sessione invernale di calciomercato.

Lazio, la nuova lista Uefa: le decisioni di Baroni

Baroni ha deciso di lasciare fuori Ibrahimovic, Belahyane e Provstagaard. Hysaj rimane a disposizione dell'allenatore in Europa nonostante l'infortunio che lo costringerà a restare fuori per un mese. Questa la lista Uefa completa della Lazio per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League: Gigot, Patric, Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Pedro, Zaccagni, Castellanos, Romagnoli, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Hysaj, Lazzari, Tavares, Gila, Mandas, Furlanetto, Marusic, Provedel.