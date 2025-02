Baroni: "Luca Pellegrini? Fuori per scelta mia: ecco tutta la verità”

ROMA - La Lazio non vince all’Olimpico da oltre due mesi, la sfida contro il Monza potrebbe essere l’occasione per tornare al successo. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico Marco Baroni parla della sfida contro i brianzoli e fa il punto della situazione sul mercato che si è concluso da pochi giorni. “Il mercato è stato un mercato di prospettiva - ammette l’allenatore laziale - sono arrivati tre ragazzi - un 2003, un 2004 e un 2005 - che hanno del potenziale tecnico importante: abbiamo già iniziato a inserirli nel nostro gruppo. Le liste? Nella compilazione della lista Uefa hanno inciso due fattori; il primo è quello che vi ho appena detto, ovvero la relativa inesperienza dei nuovi che dovranno inserirsi a poco a poco, che quindi sono rimasti fuori dall’elenco. Il secondo è quello che volevo confermare i ragazzi che hanno meritato il passaggio agli ottavi . Quindi la lista è stata fatta con questa logica”.

Baroni e la stoccata a Pellegrini

“L’esclusione di Pellegrini è una mia scelta - ammette Baroni - e nasce da alcune considerazioni. La prima, è che all’interno della squadra io fondo tutto sulla sacralità: il gruppo viene prima di tutto, prima di ogni singolo giocatore. In ogni allenamento pretendo il 120% dai miei giocatori. Credo che Pellegrini possa avere un’opportunità da questa esclusione, ogni giorno lo voglio vedere applicato, desidero vederlo lavorare con dedizione, voglia e scrupolosità negli allenamenti. Finora Luca Pellegrini in metà stagione ha avuto modo di avere lo stesso minutaggio della scorsa stagione; escludendo la sua esperienza a Cagliari, sono l’allenatore che gli ha dato più fiducia in tutto l’arco della sua carriera. Con me, avrà sempre una porta aperta”.

Baroni, l’avvertimento alla Lazio

“E’ una partita ad alto rischio - ammette l’allenatore laziale - il Monza è in difficoltà ma è una formazione centrata, si sta giocandole ultime possibilità di permanenza in Serie A. Dovremo essere centrati sulla prestazione, approcciare con determinazione e ferocia agonistica. Noi vogliamo restare nella parte alta della classifica, ma per farlo serve uno step ulteriore. Tavares e Lazzari saranno a disposizione, Vicino e Patric sono prossimi al ritorno in campo: sono stati fuori a lungo, li considero quasi due nuovi acquisti. Isaksen ha ritrovato fiducia, e le sue prestazioni sono migliorate, Castellanos è un giocatore forte, mi piace la sua mobilità che è funzionale alla squadra, ma deve fare un altro passettino, deve diventare più prolifico sotto porta”.