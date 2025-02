Baroni: "Pedro meraviglioso. Siparietto con Rovella? Quando farà gol..."

Baroni: "Pedro meraviglioso. Vogliamo creare identità e calcio emozionale"

Così Marco Baroni ai microfoni di DAZN a margine del 5-1 maturato allo stadio Olimpico nel pomeriggio odierno: "Pedro? È meraviglioso, crea entusiasmo e mi dà entusiasmo, a me e a tutti. Vedere uno che si allena così è veramente straordinario. Spero davvero di allungargli la carriera il più possibile. Io ho sempre lavorato su tutti, - ha aggiunto - la mia attenzione è ancora più rivolta a chi non è protagonista durante la partita, per questo occorre maggiore attenzione. Creare una forte identità e un calcio che sia emozionale, questo è quello che vogliamo fare - ha precisato -. Un calcio offensivo, ma che sia anche concreto. La corsa più importante la dobbiamo fare con noi stessi".

L'undici biancoceleste non ha mai perso ordine ed equilibrio, al di là del risultato finale: "Noi chiaramente, attaccando molto spesso a difesa schierata, dobbiamo lavorare molto sulla riconquista della palla, sulle preventive e sulle corse in avanti immediate da spendere - ha spiegato -. Abbiamo sbagliato un po’ troppo la finalizzazione, la rifinitura, l’ultimo passaggio, imbucando tante volte. Dobbiamo migliorare su questo, ma sono contento che i ragazzi abbiano fatto una grande partita sotto il profilo dell’ordine e dell’organizzazione".

Baroni e il siparietto con Rovella

Dopo il gol del definitivo 5-1, realizzato da Dele-Bashiru al minuto 88, Marco Baroni si è intrattenuto a bordocampo con Nicolò Rovella, autore dell'assist e dell'ennesima prestazione di spessore. Per il regista della Lazio, è stata l'occasione per strappare una promessa dal suo allenatore: "Il siparietto? Nicolò ha fatto l’assist, era contento. Guarda, quando farà gol, farò un giro di campo, anche se non ce la farò… Dovrò corrergli incontro. A parte gli scherzi, sta crescendo tantissimo, un centrocampista che gioca a tutto campo come piace a me e deve continuare così".