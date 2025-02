Lazio in ansia per l'infortunio di Castellanos: quanto rischia di stare fuori

ROMA - Taty ko, è la controindicazione clinica del big match con il Napoli . Costretto al cambio nel primo tempo, uscito in lacrime per un infortunio all'adduttore sinistro . Si teme la lesione muscolare, è più di un sospetto vista la dinamica. Neanche mezz'ora in campo prima di alzare bandiera bianca , o meglio il braccio per chiedere la sostituzione forzata. Dentro Noslin al suo posto, ha faticato nel duello con Buongiorno , è stato uno dei fattori che ha complicato la sfida della Lazio contro la capolista. Castellanos effettuerà gli esami strumentali tra oggi e domani, è uscito zoppicando, mani sul volto e occhi lucidi. La delusione era talmente grande che non è riuscito a trattenere la commozione . Rimarrà fuori una ventina di giorni in caso di stiramento di primo grado, ogni previsione è rinviata agli accertamenti , necessari per valutare l'entità della problematica.

Lazio-Napoli 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Lazio, stop per Castellanos l'intoccabile

L'infermeria si stava svuotando, Baroni aveva ritrovato una panchina lunga nelle ultime due giornate dopo un periodo più che difficile. Spesso tra dicembre e gennaio ha dovuto riempire le convocazioni dei baby nomi della Primavera. Un nuovo infortunio non ci voleva, ha colpito uno degli intoccabili, titolare 21 volte su 25 in questo campionato. Sempre dall'inizio se a disposizione, Castellanos. L'unica eccezione a Monza, quando entrò a 30 minuti dalla fine poiché comunque non al meglio. La beffa improvvisa di ieri condizionerà la preparazione e la scelta per le prossime gare, a partire dal confronto a Venezia. Baroni in conferenza ha già pensato alle diverse soluzioni: «Ho Dia, Noslin, in settimana ho lavorato su Tchaouna come prima punta. Anche Pedro può farlo, mi piacciono i calciatori universali. Vediamo...».

Le opzioni di Baroni per sostituire il Taty

Le prove tattiche scatteranno tra mercoledì e giovedì, si comincerà a testare le diverse opzioni in assenza del Taty. «Speriamo non sia nulla di importante e di recuperarlo velocemente. È il dolore più grosso della serata», ha confidato il tecnico biancoceleste. In questo campionato ha dovuto rinunciarci in 4 occasioni: contro Fiorentina (andata), Inter e Como (ritorno), oltre alla già citata trasferta di Monza. A Firenze Dia rimase trequartista alle spalle di Noslin. Contro i nerazzurri venne schierato Pedro dietro l'olandese: neanche Dia stava bene, rimase in panchina per l'intera partita. A Monza il senegalese punta con Vecino aggiunto a Rovella e Guendouzi per il passaggio al 4-3-3. L'ultima senza il Taty con il Como all'Olimpico: Dia davanti, scortato dalla trequarti inedita con Isaksen, Tchaouna (centrale) e Dele-Bashiru, spostato sulla sinistra.

Il punto sui biancocelesti infortunati

Sono fermi Hysaj, Patric e Vecino. L'albanese è il forfait certo, ha riportato a Cagliari una lesione tra primo e secondo grado. Sono vicini al rientro lo spagnolo e l'uruguaiano. Patric a breve riprenderà ad allenarsi con i compagni, punta la convocazione per sabato. Dovrebbe farcela. Più cautela sul fronte Vecino, ormai ai box da quasi tre mesi. «Per me è fondamentale, per tutelarlo potremmo prenderci una settimana in più», ha spiegato Baroni. Ora tutte le attenzioni sono per Castellanos.