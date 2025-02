Guendouzi non si trattiene: esultanza in faccia a Di Lorenzo in Lazio-Napoli

Il gol di Dia, arrivato nel finale di Lazio-Napoli e che ha permesso agli uomini di Baroni di evitare una sconfitta beffarda, è stato salutato come una sorta di liberazione da tutto l'ambiente biancoceleste. La rete del centravanti senegalese , entrato nella ripresa e decisivo per il risultato finale, è stata festeggiato a lungo anche dai calciatori. Su tutti, Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, che aveva seguito l'azione e che si trovava all'interno dell'area di rigore del Napoli, è stato protagonista di un siparietto, con il capitano del Napoli Di Lorenzo.

Il faccia a faccia tra Guendouzi e Di Lorenzo

Dopo che il tiro scoccato da Dia si è insaccato alle spalle di Meret, Guendouzi ha incrociato il suo sguardo con il terzino del Napoli ed ha esultato in modo evidente, in faccia all'avversario. Il francese ha scaricato in questo modo tutta l'ansia e la tensione accumulata nel corso dei novanta minuti. Un gol molto importante per i biancocelesti, che permette agli uomini di Baroni di portarsi momentaneamente a più tre sulla Juventus (impegnata contro l'Inter nel posticipo domenicale del 25esimo turno).