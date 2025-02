Pedro e Vecino nel futuro della Lazio: nei piani di Lotito e Fabiani ci sono i rinnovi

Vecino-Lazio, appuntamento in primavera

Una presenza forte dentro la Lazio è Vecino. È fermo da fine novembre per un infortunio e una ricaduta che gli ha causato una lesione miotendinea al retto femorale della coscia sinistra. Il rientro era atteso per il Napoli (in panchina), poi è stato posticipato a Venezia, è slittato alla prossima settimana, tra l’Inter in Coppa e il Milan in campionato. Il calendario entrerà nel vivo dalla Coppa Italia in poi, ottavi d’Europa compresi. Si escludono nuovi problemi fisici o paranoie da contratto in scadenza. Baroni gli ha voluto concedere un periodo extra di ricondizionamento per evitare rischi, vuole averlo al top per il rush finale. Vecino sta lavorando a carichi completi. È uomo chiave per il 4-3-3, è un jolly d’attacco con i suoi raid. Perderlo a metà stagione è stata una dannazione. Riacquistarlo a febbraio vale quanto l’arrivo di un acquisto. Riuscire a blindarlo per almeno un altro anno, del resto ne ha ancora 33, è una garanzia di qualità. Il suo manager Lucci, Lotito e Fabiani parleranno di futuro in primavera. C’è già l’appuntamento. Vecino guadagna 1,8 milioni netti, può essere allettato da offerte turche o arabe, ma le voci sul Fenerbahçe non trovano conferma. Più veritiere quelle che lo danno in cerca di casa nel centro di Roma. A suo modo, un segnale di futuro.