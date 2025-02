Lazio, Baroni pensa a un cambio in porta: perché Provedel può stare fuori

Prove e candidature attendibili. Rebus incrociato tra attacco e porta , i posti più in discussione sono quelli da centravanti e da numero uno. Riflessioni aperte tra sostituzioni forzate e possibili sorpassi ( Mandas su Provedel ). C'è maggiore decisione per la maglia offensiva, va sostituito l'infortunato Castellanos , è finito ko per una lesione di medio grado all'adduttore sinistro. La controindicazione fisica del big match con il Napoli. Baroni ha scelto Noslin, toccherà a lui non far rimpiangere l'argentino sabato pomeriggio. Mancano altre due sedute, rifinitura compresa, prima della partenza per Venezia. Entrambe sono state fissate alle 11. Definiranno le intenzioni del tecnico biancoceleste, la corsa Champions prevede allunghi tra imprevisti e ostacoli aggiunti dall'infermeria. Il Taty resterà ai box per circa un mese, Baroni ha la necessità di trovare soluzioni e rotazioni efficaci alla vigilia degli impegni ravvicinati tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Lazio, Noslin sostituisce Castellanos

I test di ieri mattina lanciano Noslin dall'inizio. L'olandese si è mosso come attaccante del 4-2-3-1, durante le esercitazioni c'era Dia a gravitare alle sue spalle. Si riformerebbe il tandem schierato nel finale con il Napoli una volta entrato il senegalese (autore del 2-2 all'87'). Una mossa da confermare nei due allenamenti rimasti. Non mancano le alternative, Dia è in lizza pure per il ruolo da prima punta, la sua preparazione alla sfida di domenica scorsa era stata condizionata dalla distorsione alla caviglia rimediata nella gara precedente con il Monza. Il prescelto per Venezia sembra comunque l'ex Verona, deve garantire gol e rendimento dopo la prestazione deludente con il Napoli. Non ha convinto il suo contributo in corsa, si è reso pericoloso soltanto in chiusura con la fuga e il tiro sul primo palo respinto da Meret.

Baroni, tutte le scelte

Il piano di Baroni sta prendendo corpo dopo le due sgambate soft di lunedì e martedì. Pedro, salvo sorprese, verrà utilizzato nella ripresa. Ieri è tornato regolarmente coi compagni, per un paio di giorni si era limitato a un lavoro differenziato. Nessun ballottaggio sugli esterni. Isaksen e Zaccagni hanno brillato nell'ultima giornata, la loro titolarità non è in discussione nonostante le due imminenti trasferte a San Siro contro Inter (Coppa Italia) e Milan (campionato). È squalificato Rovella, sarà Dele-Bashiru ad affiancare Guendouzi in mediana. Il nigeriano è nettamente in pole sul neoacquisto Belahyane. Vecino ancora out, va ricondizionato dopo lo stop di 3 mesi, la sua gestione proseguirà almeno fino alla settimana prossima. Patric, al contrario, si è riaggregato e tornerà tra i convocati. Le indicazioni spingono per Gigot insieme a uno tra Gila e Romagnoli. A destra Lazzari favorito su Marusic, Tavares verso la seconda di fila a sinistra dopo il ritorno dall'infortunio muscolare.

Lazio, cambio tra i pali: Mandas per Provedel

Occhio tra i pali, i dubbi sono aumentati con l'ultima seduta. Mandas tenta di superare Provedel, l'incertezza è concreta, ieri i due portieri sono stati alternati durante le prime prove tattiche. Il greco spera in una chance, potrebbe ottenerla. Si tratterebbe dell'esordio stagionale in Serie A, finora ha trovato spazio solo in Europa League. Per Mandas è un momento importante, sta trattando per il rinnovo, nei giorni scorsi c'è stato un nuovo incontro a Formello tra il ds Fabiani e i suoi agenti. La situazione sembra sbloccata, la settimana prossima potrebbe esserci il summit decisivo per il prolungamento di un anno in più (fino al 2029). Intesa raggiunta per l'adeguamento intorno a 1 milione di euro, attualmente guadagna circa 200mila euro a stagione. Il Como l'aveva richiesto in prestito a gennaio, la proposta è stata rifiutata. Ora Mandas potrebbe trovare la doppia soddisfazione tra campo e contratto.