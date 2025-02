Lazio, l'ex Immobile festeggia 35 anni: "Ricordi bellissimi. Sull'incontro con Mourinho..."

ROMA - "La Lazio? Ho ricordi bellissimi della Lazio. Resteranno sempre con me, anche perché riguardano la mia famiglia. Ringrazio tutti i tifosi e gli amici che mi stanno inondando di messaggi di auguri". Così l'ex attaccante e capitano biancoceleste, Ciro Immobile , ricorda gli anni trascorsi a Roma nel giorno del suo 35esimo compleanno . Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sei', Ciro aggiunge: "Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto lasciare qualcosa di importante, lasciare un segno. Questa è la cosa più importante. Anche perché la carriera è breve e, quando finisci di giocare, ti resta questo. Ho messo tutto me stesso per ottenere questo risultato, il più importante. Fa piacere sapere che la gente non si sia dimenticata di me. Significa che io e la mia famiglia abbiamo fatto un buon lavoro. Mia moglie e i miei figli vivono ancora a Roma. È importante che continuino ad essere coccolati. Ho lasciato tanti amici e tante persone che mi vogliono bene, non ci siamo dimenticati a vicenda".

Immobile: "Lazio? Mi diverte, Baroni coinvolge tutti. Sul mio record..."

Il classe 1990 dice di divertirsi quando vede le partite della sua ex squadra: "La stagione dei miei ex compagni con Baroni finora? Me l’aspettavo, ho avuto subito questa sensazione quando ho parlato per la prima volta con lui. La Lazio ha bisogno di un tecnico come lui, che sprona in continuazione e coinvolge tutti. La seconda parte della stagione - prosegue Immobile - è la più importante e complicata, sono tante le gare giocate e quelle da giocare. Poi quando arrivano gli scontri diretti decisivi diventa una questione sempre più nervosa. La condizione con cui arrivi al momento decisivo è determinante. In campionato le cose si possono aggiustare, in Europa se sbagli una partita perché in quel momento non sei al meglio, è più diicile. Il mio record? Nella storia della Lazio ci sono stati grandi campioni e bomber, il fatto di averli superati tutti è una grande soddisfazione. Così come i complimenti ricevuti da Signori, Giordano o quella maglia di Chinaglia. Sono momenti che non si dimenticano".

Immobile e l'incontro con Mourinho in Turchia

L'attaccante del Besiktas si sofferma anche sul suo rapporto con José Mourinho. Dopo aver lasciato la Capitale, i due si sono infatti incontrati nuovamente in Turchia in occasione del match di Super Lig tra Besiktas e Fenerbahce. "Hai incrociato Mourinho? Vi siete parlati?", la domanda del giornalista. Immobile risponde così: "Sì, abbiamo vinto contro il Fenerbahce. Ci siamo solo salutati con rispetto, nient'altro". I bianconeri di Istanbul hanno piegato i canarini gialli dello Special One lo scorso 7 dicembre: 1-0 il punteggio finale per Immobile e compagni, decisivo il gol di Oxlade-Chamberlain al 73'.