Baroni show, l’esultanza dopo il rigore di Pedro è pazzesca

Gioia incontenibile. È virale l'esultanza di Marco Baroni dopo il rigore trasformato da Pedro al 98' di Milan-Lazio , valso il 2-1 il finale per i biancocelesti a San Siro e il momentaneo sorpasso sulla Juve al quarto posto in classifica. L'esplosione di felicità del tecnico è stata catturata dalle telecamere dalla Lega Serie A e pubblicata su X . Le immagini documentano gli istanti immediatamente successivi alla rete decisiva: non appena la palla è entrata in rete, Baroni ha gridato a squarciagola, accompagnando l'urlo liberatorio con ampi cenni delle braccia.

Lazio in zona Champions in attesa di Juve-Verona

In attesa di Juve-Verona, la Lazio è in zona Champions League a quota 50 punti: uno in più dei bianconeri, attualmente quinti; cinque in meno dell'Atalanta, terza, a- 7 dal Napoli secondo e a -8 dell'Inter capolista. Il bilancio finora totalizzato in campionato da Baroni con la Lazio è di quindici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, con 49 gol fatti e 35 subiti.