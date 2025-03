Lazio scatenata su TikTok, l'ironia sul gol di Pedro: "Espresso macchiato..." 

"Mio amore, mio amore, espresso macchiato macchiato perfavore". Una frase, presente nella hit musicale del cantante estone Tommy Cash, " Espresso macchiato ", che nelle ultime settimane è diventata un vero e proprio tormentone, anche in casa Lazio ! La società biancoceleste, in un video su TikTok, ha utilizzato la canzone come sottofondo del gol decisivo di Pedro contro il Milan.

Pedro decisivo a San Siro: la Lazio lo celebra con la hit del momento

Un rigore segnato al novantottesimo minuto da Pedro ha permesso alla Lazio di Baroni di vincere a San Siro, battendo per 2-1 il Milan di Conceiçao. Una volta che la palla è entrata in rete, è partita la gioia biancoceleste, anche sui social, come testimoniato dal video pubblicato su TikTok. Con tre punti, la Lazio ha momentaneamente superato la Juventus in classifica al quarto posto (in attesa della partita dei bianconeri). E se i biancocelesti fino alla fine della stagione cercheranno la qualificazione nella massima competizione europea, "Espresso macchiato" sarà cantata in tutto il continente, essendo in gara al prossimo Eurovision.