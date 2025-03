Zaccagni, il gol al Milan ripreso dal cielo esalta i tifosi: il video social è virale

" Zac from the sky ". Zac dal cielo. Questa la didascalia scelta dalla Lega Serie A nel video pubblicato sul proprio profilo Instagram, in collaborazione con la Lazio . Un video che rappresenta un'inquadratura unica della rete di Mattia Zaccagni contro il Milan. Una ripresa... dal cielo , fuori da San Siro, che restituisce una prospettiva che ha entusiasmato i tanti tifosi sui social network.

"Zac from the sky": i commenti dei tifosi dopo il video

"Che spettacolo!", "Grazie del video", ma anche "Era da tempo che non godevo così!". Questi solo alcuni dei commenti sotto il post pubblicato su Instagram che mostra la rete che ha sbloccato la sfida di San Siro. Tanti i tifosi entusiasti per la rete del capitano biancoceleste: "Mattia non sbaglia!", "La scocca!". La Lazio ha conquistato i tre punti contro il Milan grazie alla rete del decisivo 2-1 segnata in pieno recupero da Pedro. Un successo che ha permesso ai biancocelesti di raggiungere quota 50 punti in classifica.