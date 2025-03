Sogno Lazio, l’ultima finale 26 anni fa: si parte da Plzen

INVIATO A PLZEN - Un nuovo tempo incredibile, sogni che da impossibili sono diventati possibilissimi. L’estate aveva ridefinito al ribasso le ambizioni, sembrava una Lazio senza più domani. Ce n’è ancora. Nel nome di Baroni, chissà, forse c’è un destino. Ha dominato la maxiclassifica d’Europa League, è stata a senso unico dall’inizio, subito governata. Lui, il deb più anziano della Coppa, come in un romanzo d’avventura. Ha ridisegnato le gerarchie: Dinamo Kiev, Porto, Ajax e Real Sociedad annientate. Primo posto in condominio con l’Athletic Bilbao, il cui stadio ospiterà la finalissima. Gioco con sprazzi di luna park, è stata abbagliante la Lazio europea, pur figlia del turnover. Ha centrato strameritatamente gli ottavi e adesso non può non ambire al traguardo finale. Il sorteggio è stato benevolo, ha evitato il derby, può esserci solo in finale. La strada può sembrare in discesa pensando al Viktoria Plzen, agli eventuali quarti con Bodø/Glimt o Olympiakos e in semifinale possono capitare Tottenham, Eintracht, Ajax o AZ Alkmaar. Ma prima bisogna giocare, entrare in partita e non uscire da se stessi, da quello che la Lazio è sempre stata in questa formidabile Europa. Una Coppa che in passato ha sempre vissuto gasandosi e sgasandosi.