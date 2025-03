Allerta massima per Viktoria Plzen-Lazio, la polizia ceca: "Grande operazione di sicurezza"

Freddo in campo e calore sugli spalti, ma anche tanta attenzione da parte della polizia e una "grande operazione di sicurezza": la Lazio e i suoi tifosi sono pronti ad affrontare tutto questo nella delicata trasferta a Plzen, in Repubblica Ceca, contro il Viktoria. Delicata per la posta in palio, certo: vincere questa sera (6 marzo) nell'andata degli ottavi di Europa League in casa dei cechi, alla Doosan Arena, darebbe a Baroni un vantaggio per la sfida decisiva di ritorno del 13 marzo da giocare all'Olimpico. Ma delicato sarà anche il pre e il post gara: "Stiamo predisponendo grandi misure di sicurezza, ci concentreremo principalmente sulla garanzia dell'ordine pubblico, sulla prevenzione e anche sulla risoluzione di eventuali violazioni della legge", ha dichiarato la portavoce della polizia ceca, Pavla Buresova. Sono previsti 600 tifosi laziali, partiti da Roma in queste ore per riempire il settore ospiti, che sarà sold out. L'attenzione è massima.