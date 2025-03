Lazio, una squadra che non finisce mai

Una roba mai vista, un’impresa pazzesca, una vittoria che entra nella storia della Lazio non solo di questa stagione. Ultima azione, la Lazio in nove per le espulsioni di Rovella e Gigot, trova la forza di saltar fuori dall’assedio del Viktoria con l’ultimo attacco all’ottavo minuto di recupero. La spinta è di quel fenomeno inesauribile di Guendouzi, l’assist è per Isaksen