Lazio, Dabo esalta Guendouzi: "Ora è più maturo"

Guendouzi e il futuro

Guendouzi non ha saltato una sola gara in campionato, ed ha collezionato anche sei presenze (su nove gare) in Europa League e due in Coppa Italia. "Rispetto al passato - ha continuato Dabo - corre meno a vuoto, non disperde energie, riesce a gestirsi nell'arco dei novanta minuti ed è anche per questo che riesce a giocare con continuità, non sembrando mai stanco". Con Rovella forma una coppia inossidabile. "Giocano uno di fianco all'altro e sembra che si conoscano da sempre. E' il motivo per cui Baroni li utilizza in ogni partita, anche se io non dimenticherei anche Belahyane. E' un ottimo giocatore e per me può dare una bella mano a centrocampo. Ha le caratteristiche giuste ed è di prospettiva". Dabo è convinto che Guendouzi possa rappresentare il futuro della nazionale francese. "Viene seguito con attenzione. Tutti concordano sul fatto che sia un giocatore completo e che può ambire ad essere titolare fisso anche in Nazionale. Se continua così e mantiene questa continuità, può essere davvero il futuro dei Blues".