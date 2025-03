Cragnotti torna a parlare: "La mia Lazio non avrebbe paura della Roma"

Il 14 maggio prossimo saranno 25 anni dal secondo scudetto della Lazio , che ha cucito sopra un nome e cognome: Sergio Cragnotti . L'ex presidente biancoceleste, in carica dal 1992, ha saputo portare la Lazio ai vertici del calcio internazionale, regalando alla tifoseria laziale momenti indelebili. Dopo più di due decenni Cragnotti ammette di seguire ancora il suo ex club: "Vedo la squadra in tv e ammiro il lavoro che sta facendo Baroni , che credo darà i suoi frutti", ha dichiarato nell'intervista rilasciata a "Noi biancocelesti". "L'amore dei tifosi? Sì, sì, questo sempre. Ancora oggi dopo che sono passati 25 anni dallo scudetto e 35 dalla nostra gestione ed ancora i tifosi sono molto affezionati e legati con un senso di gratitudine che è rimasto nel cuore".

Cragnotti: "Finale con la Roma? La mia Lazio..."

Cragnotti si è espresso sulla possibilità di vedere una finale di Europa League tra Lazio e Roma: "Non credo la mia Lazio avrebbe avuto paura di una finale contro la Roma in Europa. Evidentemente si parla di altri tempi, anche se qualche derby l'abbiamo perso anche con quella grande squadra. Il derby è una partita a sé, contano tanti valori, si dà tutto e poi il risultato lo dà il campo".

Cragnotti su Guendouzi, Eriksson, Mihajlovic e il Flaminio

E della Lazio di oggi? Cragnotti ha un debole per un giocatore in particolare: "Mi entusiasma Guendouzi che evidentemente è stata una scelta molto opportuna. Il giocatore ha un valore tecnico e si fa valere in campo e senz'altro darà un grande contributo al risultato finale di questo campionato. Eriksson e Mihajlovic? Li abbiamo presi nello stesso istante. Quando ho portato Eriksson portai via mezza Sampdoria tra giocatori, medici e massaggiatori". Infine un passaggio sulIo stadio Flaminio: "È un asset importante, auguro a Lotito di portare in porto il progetto perché avrà una valenza importante per la crescita della società e per la valorizzazione".