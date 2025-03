ROMA - Non è un periodo particolarmente fortunato per l’attaccante della Lazio Valentin Castellanos che negli ultimi giorni ha avuto un nuovo infortunio dopo un lungo stop dovuto alla lesione di secondo grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nella sfida casalinga di campionato contro il Napoli. Dopo quasi un mese di stop, l’attaccante argentino era tornato in campo nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, ma nei giorni successivi era stato costretto a marcar visita per un problema al polpaccio saltando l’ultima sfida di campionato al Dall’Ara contro il Bologna.