Lazio, Tavares lascia il ritiro del Portogallo e torna a Roma: la nota ufficiale

Nuna Tavares lascia il ritiro del Portogallo e fa rientro a Roma . Lo ha reso noto la Federcalcio portoghese attraverso un comunicato ufficiale: " Nuno Tavares è stato dichiarato non idoneo dall'Unità Salute e Performance per le partite dei quarti di finale della Nations League . Il difensore ha presentato delle limitazioni che gli impediscono di recuperare in tempo per la sfida contro la Danimarca . Nuno Tavares torna al club dove continuerà il suo recupero".

Tavares fa rientro in Italia: domenica scorsa aveva saltato Bologna-Lazio

"Sentiva dei fastidi, abbiamo preferito non rischiarlo", aveva spiegato Baroni domenica scorsa al termine di Bologna-Lazio. Tavares non era stato impiegato dopo aver accusato dei problemi nel corso del riscaldamento prepartita, ma aveva risposto alla convocazione del ct Martinez. Ora è sulla via del rientro. Il Portogallo non potrà, dunque, contare sul cursore di fascia mancina sia giovedì prossimo a Copenaghen sia domenica ad Alvalade quando sono in programma le gare valide per l'andata e il ritorno dei quarti di finale di Nations League.