Lazio, Fabiani: "Baroni? C'è moderata soddisfazione, andiamo avanti"

Sul mercato di gennaio: "Fino a gennaio il gruppo si era ben comportato. Non abbiamo voluto inserire elementi che potevano alterare equilibri e in linea con il percorso abbiamo preso giocatori dal sicuro futuro. Provstgaard ne sentirete parlare, Belahyane è un 2004, piccolino ma grande tecnica. Abbiamo inserito due o tre elementi giovani da coltivare e tirare fuori come fatto con Rovella e altri lo scorso anno. L'importante era non alterare il gruppo, a noi non serviva perché la macchina è funzionante. Castellanos? Credo che ne avrà 10/15 giorni. Contiamo di recuperarlo prima".

Fabiani: "La Roma? Meravigliato del ritardo"

Sui nuovi acquisti, poi, Fabiani aggiunge come ci siano "due o tre elementi giovani da coltivare e tirare fuori. L'importante era non alterare il gruppo, a noi non serviva perché la macchina è funzionante". Un pensiero sulla corsa Champions: "Non sarà facile. Incontreremo partite difficili, speriamo di avere la forza per riuscirne nel migliore dei modi. La Roma? Mi sono meravigliato del ritardo, non dei risultati attuali. In organico ha ottimi giocatori, hanno trovato un tecnico che ha ristabilito degli equilibri. Noi daremo del filo da torcere anche sotto questo punto di vista, tentando di preservare il vantaggio".

Fabiani: "Calendario infame"

Sul calendario: "Non c'è pessimismo, contrariamente a quanto sentivo rispetto a una possibile scelta della competizione. Abbiamo lottato anche per la Coppa Italia contro l'Inter, ci è andata male. Ora vogliamo ben figurare su entrambi i fronti. E' chiaro che più si va avanti e più la fatica si fa sentire. Ora avremo Torino, Bergamo, poi andremo a Bodo e non avremo neanche il tempo di disfare le valigie e ci sarà il derby. Cerchiamo di onorare tutte le competizioni, poi non so dove arriveremo. Noi dobbiamo andare in campo dando il 100% delle nostre capacità mentali e fisiche. Non sarà facileÈ così 'infame' che ci mette la partita di Bodo tra due partite notevoli. L'Atalanta è ormai una squadra affermata, la Roma sta rialzando la china. Incontreremo partite difficili, speriamo di avere la forza per riuscirne nel migliore dei modi".