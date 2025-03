Lazio, rebus Nuno Tavares: la tabella anti-stiramento

Il percorso

Il Tavares versione jumbo-jet di inizio anno eccome se serve alla Lazio. Aveva permesso di lanciare la rincorsa verso il sogno, verso possibilità che sembravano impossibili, producendo quegli 8 assist. Sono rimasti tali da fine ottobre, l’ultimo è quello di Como in campionato. Erano furiosi i suoi assalti, smisurate le sue corse. Sofferti da tutti. Ci hanno messo del tempo a prendere contromisure adatte allenatori e squadre che in quei mesi subivano il fattore Tavares, rinominato Nuno Express. All’improvviso gli assist sono spariti, gli assalti sono diventati a singhiozzo così come le sue presenze, condizionate dagli infortuni. A volte arrivati per fatalità, altre per azzardi. Il più clamoroso durante Lazio-Real Sociedad, quando Nuno finì ko sul 3-0. Continuava a sprintare e Baroni lo lasciò in campo colpevolmente. Fuori al 43’, stirato. Out con Fiorentina e Cagliari. Simile il rischio corso dopo le partite di Milano col Milan e di Plzen, giocate a distanza di 4 giorni. La terza partita, quella con l’Udinese, Tavares non l’ha giocata. E’ tornato contro il Plzen al ritorno, non c’è stato a Bologna. Era partito serenamente per il ritiro portoghese, è rientrato dopo un paio di giorni. Dal ritorno non s’è mai visto in campo a Formello, la ripresa è fissata per mercoledì e solo allora Baroni saprà se potrà utilizzarlo col Torino o meno. E’ già tempo di preparare una tabella per capire quali e quante partite potrà giocare Tavares. Averlo e perderlo è come accumulare e dilapidare un tesoro.